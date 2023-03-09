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Россияне утром ударили по автобусной остановке в Херсоне: Ермак показал страшные фото последствий

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
4545
Время на прочтение
1 мин
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Россияне утром ударили по автобусной остановке в Херсоне: Ермак показал страшные фото последствий

Фото: ТСН.ua

В четверг, 9 марта, в Херсоне прогремели мощные взрывы. Как оказалось, россияне нанесли очередной удар по обычной автобусной остановке, где находились люди.

Утром 9 марта россияне снова обстреляли Херсон. В результате удара по автобусной остановке погибли три человека.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали, в том числе, в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли 3 человека", — написал он в своем Telegram.

Напомним, ночью против 9 марта Россия в очередной раз совершила массированную атаку Украины. ТСН.ua собрали все, что известно об очередном терроре РФ.

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Дата публикации
Просмотры
4545
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