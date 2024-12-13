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Россияне утром ударили по Харьковщине: власти сообщили, кто попал под удар

Россияне утром ударили по Харьковщине: власти сообщили, кто попал под удар

Россияне обстреляли Харьковщину / Фото: Associated Press

Из-за вражеского удара есть пострадавшие.

Сегодня рано утром, 13 декабря, во время воздушной атаки оккупанты ударили по Мирному Берестинскому району Харьковщины.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, два человека получили ранения – это работники гражданского предприятия.

"Повреждена гражданская инфраструктура. Детали по поводу разрушений выясняются", — написал он.

На месте работают все соответствующие службы.

Россия утром выпустила ракеты по Украине. В частности, зафиксированы пуски "Калибров". Кроме того, враг поднял в воздух истребитель МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

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