Россияне утверждают, что нашли сбитый ими американский беспилотник MQ-9 Reaper

Россияне не скрывают, что цель сбития и поиска обломков беспилотника – кража американских технологий.

Россияне утверждают, что они обнаружили беспилотник США MQ-9 Reaper, который накануне сбили истребители Су-27 в международном пространстве над Черным морем.

Об этом сообщило российское пропагандистское издание ForPost.

"На дно моря опустился подводный робот, нашедший MQ-9 Reaper на глубине около 850-900 метров", — заявили пропагандистам в Минобороны РФ.

Издание сообщает, что дрон был выловлен в 60 километрах от оккупированного Севастополя, где проходит ветка газопровода "Южный поток" и дежурит российский военный корабль.

Россияне даже не скрывают, что их цель – это украсть технологии американцев, которые использовали для производства дрона.

"Для Минобороны РФ интересна внутренняя электронная "начинка" беспилотника, а также его двигатель. В свою очередь, отмечает он (собеседник, — ред.), не исключается сценарий, при котором силы США будут пытаться уничтожить беспилотник, используя свои средства для его поднятия на поверхность ", – заявляются пропагандисты.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны США обнародовало кадры столкновения российского истребителя с американским дроном.

Кроме того, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия, сбивая американский дрон MQ-9 Reaper над Черным морем пытается нащупать "красные линии".