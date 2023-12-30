Россияне увеличили активность БПЛА со взрывчаткой на юге Украины

Российские оккупанты активно применяют беспилотники на юге Украины. В частности, увеличилась активность БПЛА со взрывчаткой.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Захватчики не прекращают плотный дроновый террор гражданского населения — они применили шесть FPV-дронов и значительно увеличил активность применения БпЛА различных модификаций со сбросом осколочных боеприпасов по населенным пунктам правобережья Днепра. Если за предыдущие сутки их было до 40, то за отчетное — 67!", — подчеркивают в ВСУ.

Кроме того, оккупанты наносят удары беспилотниками типа "Shahed-131/136". За прошедшие сутки были уничтожены три дрона-камикадзе: два на Херсонщине, один — на Николаевщине. Впрочем, произошли попадания. Так, в Херсоне почти полностью разрушено админздание, повреждены две многоэтажки и около десятка автомобилей.

Также вражеские подразделения ведут активную аэроразведку и наносят артиллерийские и дроновые удары по населенным пунктам Херсонщины и прибрежным районам Николаевщины.

Кроме того, оккупационные войска совершили 11 артиллерийских обстрелов населенных пунктов: под вражеским огнем снова подвергались жители Херсона, Берислава, Новотягинки, Ивановки, Антоновки на Херсонщине, Очакова и Солончаков — Николаевской области.

Напомним, ночью против 30 декабря россияне совершили атаку беспилотников. Враг выпустил десять дронов. Пять БПЛА удалось сбить. Воздушные силы сообщают, что основной удар россиян – это прифронтовая зона Херсонщины.

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