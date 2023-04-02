Россияне увеличили использование авиации на Юге: Гуменюк рассказала, с этим это связано

Россияне увеличили использование своей авиации на Севере за минувшие сутки. В частности, враг поднимал в небо атаковавший Херсонщину Су-35.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

По ее словам, подобными действиями враг пытается разрушить наши перспективы.

"Всем известно, что Херсонщина – аграрный регион, где основная деятельность – полевые работы. То есть таким образом враг пытается давить на местное население. К счастью, от авиаудара никто не пострадал среди населения", – рассказала Гуменюк.

Она отметила, что за прошедшие сутки захватчики из артиллерии били по населенным пунктам Херсонской области, которые расположены непосредственно на побережье. В результате один человек погиб, еще один получил ранения.

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"Изменение тактики россиян заключается в том, что с помощью Су-35 враг атакует прифронтовые территории с большого расстояния. Таким образом, россияне сохраняют свои истребители, не подпуская к нашей ПВО", — говорит спикер ОК "Юг".

Она также добавила, что огневой контроль Кинбурнской косы приносит немалые результаты.

"Оккупантам на этом участке все труднее найти огневые позиции, чтобы атаковать гражданское население, поэтому они делают это с неба. Однако и с этим мы будем бороться, ведь когда враг выискивает новую тактику, мы всегда готовим противодействие", — подчеркнула руководитель прессцентра.

Ранее Гуменюк сообщила, что работа украинских защитников по Кинбурнской косе на юге продуктивна, в частности, враг уже чувствует там "снарядный голод" и уменьшает количество обстрелов по этому направлению.