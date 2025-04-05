Российские оккупанты замедлили наступление в Украине / © ТСН.ua

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В конце марта россияне увеличили количество наземных атак, но они не привели к увеличению темпов продвижения оккупационной армии в Украине.

Об этом в субботу, 5 апреля, сообщило разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании.

В марте российские оккупационные войска активно действовали в центральной части Донецкой области, но им не удалось улучшить свои оперативные позиции, отметили британские разведчики.

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При этом украинские войска также проводили тактические контратаки, что позволило нивелировать некоторые достижения России вокруг Покровска.

По оценкам британской разведки, в марте 2025 года российские войска, вероятно, захватили 143 квадратных километра украинской территории, что в среднем составляет менее 5 квадратных километров в сутки.

«Темпы продвижения России снижаются ежемесячно с ноября 2024 года, когда ее войска захватили более 700 квадратных километров», — говорится в обзоре.

Напомним, военный аналитик Сергей Кузан считает, что во время весеннего наступления российская армия может двинуться на север Харьковской области и на Сумскую область.