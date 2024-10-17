Россияне увеличили количество атак на Кураховском направлении – Генштаб

ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения.
Об этом сообщил Генштаб.
На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.
На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часов Яра.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил одну атаку неподалеку от Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего оккупанты действовали вблизи Селидово.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 52 атаки.
На Времивском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.
На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении оперативная ситуация без существенных изменений. Враг совершил шесть неудачных штурмов.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.
"В целом, по всей линии боевого столкновения украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага", — говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и 5 единиц специальной техники оккупантов.
Читайте также: