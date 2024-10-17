Россияне увеличили количество атак на Кураховском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 163 боевых столкновения.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Старица.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 18. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Кучеровки, Песчаного, Степной Новоселовки, Лозовой и Вишневого.

На Лиманском направлении враг совершил 17 штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Ступочек и Часов Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил одну атаку неподалеку от Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 15 атак в районах населенных пунктов Луч, Крутой Яр и Селидово. Активнее всего оккупанты действовали вблизи Селидово.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 52 атаки.

На Времивском направлении противник совершил четыре атаки в сторону Богоявления, Новоукраинки и вблизи Золотой Нивы.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная ситуация без существенных изменений. Враг совершил шесть неудачных штурмов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

"В целом, по всей линии боевого столкновения украинские защитники наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощают боевой потенциал врага", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1420 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 33 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, одну РСЗО, 54 БпЛА оперативно-тактического уровня, 83 автомобиля и 5 единиц специальной техники оккупантов.

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