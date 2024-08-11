Россияне увеличили количество атак на одном из направлений: подробности от Генштаба

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 114 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг продолжал штурмовые действия. Здесь произошло шесть боевых столкновений. Все – в районе Волчанска.

На Купянском направлении количество атак за сутки достигло десяти. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Берестового, Глушковки и Стельмаховки.

На Лиманском направлении наши войска отразили 17 атак оккупантов в районах населенных пунктов Невское, Макеевка, Терны, а также в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны Украины остановлены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки, Спорного и Выемки.

На Краматорском направлении наши воины остановили 11 попыток противника прорвать оборону в районах Белой Горы, Ивановского и Часов Яра. Около последнего произошло более 80% всех боестолкновений.

На Торецком направлении враг совершил десять атак неподалеку от населенных пунктов Северное, Железное, Дружба, Нью-Йорк и Торецк. По Торецку и близлежащих территориях нанес за сутки девять авиаударов.

На Покровском направлении наши защитники отразили 38 вражеских штурмовых действий. Больше всего их было в районах населенных пунктов Желанное, Гродовка и Воздвиженка.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили вражеские атаки в районах Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Карловки и Константиновки, где оккупанты девять раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении агрессор трижды атаковал украинские позиции, в районе Водяного и Старомихайловки и Керменчика.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение недалеко от Новоданиловки.

На Приднепровском направлении успеха не имели две атаки россиян.

Ранее Генштаб сообщил, что за минувшие сутки оккупанты отметили значительные потери. Больше об этом читайте в новости.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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