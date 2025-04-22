Россияне увеличили количество "Калибров" на подводных лодках: что это означает

Российская подлодка / © Associated Press

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Российские военные увеличили количество крылатых ракет «Калибр» на своих подлодках от четырех до шести.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук сообщил в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, со стороны врага не было никаких изменений в акватории морей. Россияне не выводили дополнительных судов, хотя рассредоточение корабельного состава было в Новороссийске.

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«Вероятнее всего, ожидали каких-то неприятностей, но это предположение. Сам факт того, что они рассредоточивали. Сейчас находится один носитель — подлодка. Как вы видите, статистика сейчас выглядит немного по-другому. Ранее вы видели подлодку с четырьмя возможными „Калибрами“, сейчас — это уже шесть возможных ракет», — рассказал спикер ВМС.

Он пояснил, что россияне таким образом решили повысить боевые способности ракетоносителей для нанесения ударов.

«Основной тип лодок, которые оккупанты сейчас используют — это подлодки, потому что это более безопасно для них. И учитывая, что в море в основном находится именно такой тип носителей, напоминаю, их три у них в составе Черноморского флота. Все они 636 проекта, кроме еще одной подводной лодки „Алроса“, но он не является носителем, он выполняет патрулирующую функцию больше. Но когда у них есть носители в море — это, как правило, подлодки, поэтому, вероятнее всего, они таким образом решили его боевые способности повысить для того, чтобы иметь больше возможностей, чтобы наносить удары«, — объяснил Плетенчук.

Напомним, утром 21 апреля в Черном море находился один российский корабль-носитель «Калибров» общим залпом до шести ракет.