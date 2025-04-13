Россияне увеличили количество штурмов на важном направлении фронта: в Генштабе рассказали о ситуации

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / © ТСН.ua

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Российские оккупанты увеличили количество штурмов на Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки было зафиксировано 120 боевых столкновений. оккупанты нанесли 135 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых бомб. Кроме этого, враг совершил более 6600 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2709 дронов-камикадзе.

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На Покровском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты 31 раз пытались штурмовать украинские позиции. Россияне пытались прорваться в сторону населенных Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Второе, Новоукраинка, Андреевка и в районе Серебряного. Отметим, что интенсивность штурмов оккупационной армии здесь выросла.

Кроме того, попытки штурмов россиян были зафиксированы на следующих участках фронта:

На Лиманском направлении россияне атаковали украинские позиции 18 раз у разных населенных пунктов.

На Торецком направлении оккупационная армия РФ совершила 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая.

На Краматорском направлении зафиксировано 11 боеприкосновений.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак противника.

На Северском направлении ВСУ отразили три атаки.

На Приднепровском направлении оккупанты за сутки пытались четыре раза продвинуться вглубь.

На Ореховском направлении удалось отразить одну российскую атаку.

На Курщине произошло 23 боевых столкновения. Украинские защитники также находились под обстрелами российской артиллерии и авиации.

Напомним, по данным DeepState, оккупанты продвинулись на нескольких направлениях.