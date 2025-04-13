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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россияне увеличили количество штурмов на важном направлении фронта: в Генштабе рассказали о ситуации

Российские оккупанты продолжают штурмовать украинские позиции. В Генштабе рассказали о ситуации на фронте.

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Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Россияне увеличили количество штурмов на важном направлении фронта: в Генштабе рассказали о ситуации

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте / © ТСН.ua

Российские оккупанты увеличили количество штурмов на Покровском направлении.

Об этом говорится в отчете Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки было зафиксировано 120 боевых столкновений. оккупанты нанесли 135 авиационных ударов, сбросил 249 управляемых бомб. Кроме этого, враг совершил более 6600 обстрелов, из них 157 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2709 дронов-камикадзе.

На Покровском направлении за прошедшие сутки российские оккупанты 31 раз пытались штурмовать украинские позиции. Россияне пытались прорваться в сторону населенных Калиново, Елизаветовка, Успеновка, Лисовка, Котлино, Новосергеевка, Троицкое, Котляровка, Преображенка, Водяное Второе, Новоукраинка, Андреевка и в районе Серебряного. Отметим, что интенсивность штурмов оккупационной армии здесь выросла.

Кроме того, попытки штурмов россиян были зафиксированы на следующих участках фронта:

  • На Лиманском направлении россияне атаковали украинские позиции 18 раз у разных населенных пунктов.

  • На Торецком направлении оккупационная армия РФ совершила 16 атак в районах Дачного, Дилиевки, Щербиновки и Торецкая.

  • На Краматорском направлении зафиксировано 11 боеприкосновений.

  • На Новопавловском направлении Силы обороны отразили пять атак противника.

  • На Северском направлении ВСУ отразили три атаки.

  • На Приднепровском направлении оккупанты за сутки пытались четыре раза продвинуться вглубь.

  • На Ореховском направлении удалось отразить одну российскую атаку.

  • На Курщине произошло 23 боевых столкновения. Украинские защитники также находились под обстрелами российской артиллерии и авиации.

Напомним, по данным DeepState, оккупанты продвинулись на нескольких направлениях.

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Дата публикации
Количество просмотров
528
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