Россияне увеличили применение баллистики из Крыма — Гуменюк

Войска РФ чаще применяют для ударов по Украине баллистические ракеты, расположенные на территории аннексированного Крыма. В частности, поэтому часто раздаются воздушные тревоги из-за угрозы баллистики.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Враг переключает тактику и на применение баллистики, понимая, что это сложная цель для реагирования наших сил ПВО. Именно поэтому они пытаются давить на более глубокие регионы Украины, а не только на прифронтовые районы", — рассказала она.

Российская армия разместила наземные ракетные пусковые платформы в Крыму. В Силах обороны располагают информацией о количестве наземных систем врага и отслеживают их маневры.

Относительно ситуации в Черном море спикер отметил, что вражеские ракетоносители снаряжены и заведены в пункты базирования.

Как сообщалось, спикер командования Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что у россиян много авиабомб весом 1500 кг. Этим вооружением оккупанты пытаются истощить украинскую противовоздушную оборону.

Читайте также: