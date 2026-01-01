Россияне увеличили темпы продвижения в Украине в 2025 году — ISW

ВСУ держат позиции на фронте / © Associated Press

В 2025 году российские оккупационные войска увеличили среднюю скорость продвижения благодаря новой оперативной модели, подкрепленной технологическими адаптациями и изменением тактики нападения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ISW проанализировал данные, свидетельствующие о том, что российские войска захватили 4831 квадратный километр территории Украины и отвоевали около 473 квадратных километра, которые украинские войска захватили в Курской области в 2025 году. Российские завоевания в Украине составили 0,8% территории Украины.

В 2024 году российские войска захватили 3604 квадратных километра территории Украины.

Данные Генерального штаба ВС Украины показывают, что в течение 2025 года российские войска понесли 416 570 потерь, что в среднем составляет 78 потерь на квадратный километр захваченной территории в Украине и Курской области.

«Среднесуточный темп продвижения российских войск в 2025 году составил 13,24 квадратных километра в день, что превышает среднесуточный показатель 9,87 квадратных километра в день в 2024 году», — говорится в отчете.

Однако темпы продвижения российских войск в течение 2025 года не были стабильными. Самые высокие темпы продвижения российских войск были зафиксированы в ноябре — 20,99 квадратных километров в день, но этот пик наступил после одного из самых медленных месяцев 2025 года — 8,8 квадратных километров в день в октябре — и замедлился до 15 квадратных километров в день в декабре.

Российские войска начали применять новую оперативную модель, базирующуюся на длительной кампании воздушной блокады поля боя (BAI), тактических мерах по блокированию, миссиях по проникновению и массовым нападениям небольших групп, что позволило российским войскам продвинуться в направлениях Покровска, Александровки и Гуляйполя осенью 2025 года.

Между тем, DeepState сообщил, что в декабре российские войска захватили 445 квадратных километров украинской земли, что на 12% меньше, чем в ноябре 2025 года. В то же время, количество штурмов снизилось на 9%, что аналитики объясняют кадровыми трудностями в армии РФ.

Ранее сообщалось, что 2025 год существенно изменил ситуацию на поле боя. И один из самых сложных вызовов — масштабное использование дронов на оптоволокне.