Россияне увеличивают количество обстрелов Северодонецка: враг пытается захватить областной центр Луганщины

Враг увеличивает атаки в Луганской области, усилились обстрелы населенных пунктов.

Оккупанты увеличивают количество обстрелов Северодонецка в Луганской области. Враг пытается взять областной центр региона. Однако глобальные планы – окружить всю область, отрезав от связи с другими регионами Украины.

Об этом в утренней сводке сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он также подчеркнул, что Луганщина – это форпост по сдерживанию российской армии.

"Пока мы сдерживаем их в Луганской области, наши войска в Харьковской области могут выполнять задачи, в Донецкой области могут выстраивать большую линию обороны", — подчеркнул он.

Он подчеркнул, что оккупантам не удастся пройти Донецкую область ни за день, ни за пару месяцев. Это очень трудный форпост.

Гайдай также отметил, что россияне намеренно уничтожают Северодонецкую больницу.

"Таким образом, они добивают раненых, забирают у нас возможность их спасать", — подчеркнул он.

Напомним, оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и территорию Попаснянской громады: 10 погибших и 3 раненых.

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