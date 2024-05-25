"Россияне уже были бы в Киеве": что спасло Украину от поражения на фоне задержек поставки оружия — NYT

Военные рассказали, без чего было бы тяжело удержать фронт.

Беспилотники стали спасительным оружием для Вооруженных сил Украины в условиях острого дефицита артиллерийских боеприпасов и солдат.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Старший лейтенант Юрий Федоренко, известный по позывному "Ахиллу", рассказал журналистам издания о работе своего подразделения беспилотной авиации. В течение нескольких месяцев его группы беспилотников, входящих в состав 92-й десантно-штурмовой бригады, заполняли пробелы в украинской обороне, сдерживая российское наступление, нацелившееся на Часов Яр в Донецкой области.

"Ахилл" отмечает, что без дронов Украина уже потерпела бы поражение в войне и россияне "были бы в Киеве".

"У нас абсолютно абсурдная ситуация. Представьте себе боксерский поединок, где есть равные боксеры, но один из них может ударить один раз, а его соперник – 10 раз. Это абсолютный театр абсурда", - говорит "Ахилл", комментируя несколькомесячную остановку поставок оружия от США.

Зимой ВСУ удалось предотвратить большой прорыв россиян, но в конце февраля россияне начали тотальное наступление на Часов Яр, говорит Ахилл. С помощью своих разведывательных беспилотников он видел, как русские солдаты скапливались.

"Я понял, что они идут", – сказал он. Но без достаточного количества артиллерийских снарядов украинцы не могли поразить российские тыловые пути снабжения, как они обычно делали, чтобы предотвратить атаку.

"Это произошло после того, как у нас не хватало боеприпасов, а нашей артиллерии не из чего было стрелять", - говорит военный.

По словам "Ахилла", в середине апреля россияне совершили очередной штурм в сторону Часового Яра с 30 танками и бронетехникой. ВСУ смогли подбить по меньшей мере 22 машины, но за неимением артиллерии большинство ударов наносили группы беспилотников. Это были не только дроны-камикадзе, но и дроны, сбрасывавшие мины на пути российской бронетехники. Некоторые машины также были поражены украинской пехотой из противотанкового оружия.

"Все, что мы можем сделать сейчас, имея беспилотники, это замедлить их продвижение", - сказал военный.

Напомним, дроны атаковали важный радиотехнический центр на Кубани – какие последствия (фото).

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