Россияне уже готовы: военный эксперт – об удобном моменте уничтожения Крымского моста

Россияне понимают, что рано или поздно Крымский мост будет уничтожен, и они готовятся к этому.

Военный эксперт Олег Катков уверен, на этот случай они нашли альтернативу – пробили себе сухопутный коридор. По его словам, этот сухопутный коридор позволит доставлять оружие и технику через Мариуполь и Мелитополь.

Об этом в 24 канале рассказал главный редактор Defence Express Олег Катков.

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"Уничтожение Крымского моста произойдет рано или поздно. По моему мнению , россияне уже были готовы к его ликвидации. Оккупанты защитили крымский мост настолько, насколько могли. Поэтому, если господин Данилов говорит об уничтожении крымского моста, россияне стягивают туда всю защиту, а мы вместо этого бьем по аэродрому – это значит, что все сработало", — отметил он.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов назвал самый эффективный способ, которым ВСУ могут разрушить Крымский мост навсегда. По его словам, разрушить Крымский мост можно ракетами в HIMARS типа ATACMS, если они поступят Украине от США.

Крыму приготовиться: "Хлопок" не случайен

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