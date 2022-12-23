"Россияне любезно пожертвовали": в Пентагоне заявили, что в ВСУ может быть больше танков, чем в оккупантов

Чиновник Пентангона на правах анонимности рассказал, что США не планируют передавать Украине M1 Abrams. Он отметил, что ВСУ могут иметь больше танков из-за "российских пожертвований".

Об этом пишет Washington Post.

Чиновник Пентагона заявил, что M1 Abrams сложны в обслуживании, из-за чего даже у армии США были проблемы с их эксплуатацией во время войны в Ираке.

Однако он предположил, что ВСУ могут иметь больше танков на поле боя, чем россияне.

"Россияне любезно пожертвовали многое", — объяснил свое предположение чиновник. Он вспомнил о технике, которую оккупанты покинули во время поспешного отступления из Киевской и Харьковской областей.

Заявления о нуждах в оружии для ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Министр обороны Украины Резников пояснил, что Залужный имел в виду только одну операцию. Для полной победы и деоккупации территорий Украины по состоянию на 1991 год, то есть включая Крым, Донетчину и Луганщину, "конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".

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