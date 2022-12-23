Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Россияне любезно пожертвовали": в Пентагоне заявили, что в ВСУ может быть больше танков, чем в оккупантов

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1406
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Россияне любезно пожертвовали": в Пентагоне заявили, что в ВСУ может быть больше танков, чем в оккупантов

Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В США прокомментировали потребности в танках ВСУ.

Чиновник Пентангона на правах анонимности рассказал, что США не планируют передавать Украине M1 Abrams. Он отметил, что ВСУ могут иметь больше танков из-за "российских пожертвований".

Об этом пишет Washington Post.

Чиновник Пентагона заявил, что M1 Abrams сложны в обслуживании, из-за чего даже у армии США были проблемы с их эксплуатацией во время войны в Ираке.

Однако он предположил, что ВСУ могут иметь больше танков на поле боя, чем россияне.

"Россияне любезно пожертвовали многое", — объяснил свое предположение чиновник. Он вспомнил о технике, которую оккупанты покинули во время поспешного отступления из Киевской и Харьковской областей.

Заявления о нуждах в оружии для ВСУ

Ранее Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Силам обороны Украины нужно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц, чтобы выйти на рубежи 23 февраля.

Министр обороны Украины Резников пояснил, что Залужный имел в виду только одну операцию. Для полной победы и деоккупации территорий Украины по состоянию на 1991 год, то есть включая Крым, Донетчину и Луганщину, "конечно, нужно больше техники и вооружения, о чем мы информируем наших партнеров".

Читайте также:

Когда умолкают танки: ночной патруль и передвижные блокпосты на страже Харькова

Когда умолкают танки: ночной патруль и передвижные блокпосты на страже Харькова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1406
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация