Россияне уже начали наступление: израильский аналитик – о новом масштабном нападении армии Путина

Аналитик уверен, что у российской армии нет ресурсов для нового наступления на Украину.

Израильский военный аналитик Игаль Левин считает, что информация о новом масштабном наступлении России является вбросом Кремля, не больше.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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Он призвал доверять официальной информации от Генерального штаба. Там сообщают, что наступление россиян уже началось. Речь идет о Бахмутском и Запорожском направлениях.

"По официальной информации, россияне уже начали наступление. Кроме Бахмутского направления, боевые действия также активизировались в Запорожской области. Он пока безрезультатен и надеемся, что таким и останется", — пояснил Левин.

Военный аналитик уверен, что у российской армии нет ресурсов для нового наступления на Украину.

"Если же мы говорим о масштабных наступательных действиях РФ, о которых последние недели так часто сообщают в СМИ, то это не что иное, как вбросы Кремля. В этих новостях уже говорят о захвате Львова и осаде Одессы. Всего этого не будет. Из 300 тыс. россиян, которых они мобилизовали, они смогли собрать лишь 250 тыс. Этой цифры хватит только, чтобы восполнить потери на временно оккупированных территориях. Им нужно хоть как-то удержать эти территории и все. О большом наступлении не может идти и речи", - подчеркнул Левин.

Угроза нового наступления России на Украину

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко считает, что перспективными для контрнаступления украинских защитников сегодня Луганщина, Запорожская область и левобережная Херсонщина. Также он добавил, что в Донецкой области, скорее всего, еще достаточно долго будет продолжаться активная оборона.

Между тем в Пентагоне не видят признаков, свидетельствующих о подготовке для нового российского наступления. Советник Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер сообщил, что, по его информации, Россия не формирует группировки для атаки.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что весной российские военные могут наступать из районов, которые они уже оккупировали на юге и востоке Украины.

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