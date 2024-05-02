Россияне в апреле выпустили по Украине более 300 ракет, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб — Зеленский

Президент подчеркнул, что этот террор можно остановить только силой.

Только за один этот апрель российские террористы применили более 300 ракет разных типов, почти 300 "шахедов" и более 3200 управляемых авиабомб против Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 2 мая.

"Наши города и громады от Сумщины до Одесщины, Днепровщина, Харьковщина, Донетчина, Николаев, Херсон ежедневно и каждую ночь страдают от этого сознательного и подлого террора", – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что тысячи жизней наших людей были спасены благодаря помощи лидеров и стран, которые уже поддержали воздушный щит Украины и уже действенно давят санкциями против российской военной машины.

"Но много жизней, к сожалению, унесли эти удары. И только силой можно остановить этот террор. Силой нашего народа, силой единства мира, силой давления на Россию, силой систем ПВО, которые предоставляются Украине, силой наших воинов, удерживающих линию фронта. Все, кто работает ради силы защиты от России, являются настоящими спасителями жизни", – сказал президент.

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