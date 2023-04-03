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Россияне в Авдеевке расстреляли автобус: погибла женщина (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
1935
Время на прочтение
1 мин
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Россияне в Авдеевке расстреляли автобус: погибла женщина (фото)

Фото: facebook/Павел Кириленко

Оккупанты уничтожили два дома в городе Часов Яр.

Российские террористы 3 апреля обстреляли город Авдеевка Донецкой области. Оккупанты попали в автобус, где находился водитель и пассажирка, женщина погибла на месте трагедии.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Оккупанты обстреляли проспект Индустриальный в Авдеевке и попали в ведомственный автобус. На месте трагедии погибла пассажирка. Водителю посчастливилось остаться в живых.

© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко
© facebook/Павел Кириленко
Фото: facebook/Павел Кириленко

"Практически в то же время массированный обстрел подвергся Временам Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал — люди вовремя эвакуировались", — сообщил Кириленко.

В Донецкой ОВА призывают людей немедленно эвакуироваться из прифронтовых городов, чтобы сохранить свою жизнь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможного мира с Россией и рассказал о необходимых условиях для его достижения.

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Дата публикации
Просмотры
1935
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