Россияне в Авдеевке расстреляли автобус: погибла женщина (фото)

Российские террористы 3 апреля обстреляли город Авдеевка Донецкой области. Оккупанты попали в автобус, где находился водитель и пассажирка, женщина погибла на месте трагедии.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Оккупанты обстреляли проспект Индустриальный в Авдеевке и попали в ведомственный автобус. На месте трагедии погибла пассажирка. Водителю посчастливилось остаться в живых.

Фото: facebook/Павел Кириленко

Фото: facebook/Павел Кириленко

"Практически в то же время массированный обстрел подвергся Временам Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал — люди вовремя эвакуировались", — сообщил Кириленко.

В Донецкой ОВА призывают людей немедленно эвакуироваться из прифронтовых городов, чтобы сохранить свою жизнь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможного мира с Россией и рассказал о необходимых условиях для его достижения.

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