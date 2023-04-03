Россияне в Авдеевке расстреляли автобус: погибла женщина (фото)

Оккупанты уничтожили два дома в городе Часов Яр.
Российские террористы 3 апреля обстреляли город Авдеевка Донецкой области. Оккупанты попали в автобус, где находился водитель и пассажирка, женщина погибла на месте трагедии.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Оккупанты обстреляли проспект Индустриальный в Авдеевке и попали в ведомственный автобус. На месте трагедии погибла пассажирка. Водителю посчастливилось остаться в живых.
"Практически в то же время массированный обстрел подвергся Временам Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Но к счастью, во время этого обстрела никто не пострадал — люди вовремя эвакуировались", — сообщил Кириленко.
В Донецкой ОВА призывают людей немедленно эвакуироваться из прифронтовых городов, чтобы сохранить свою жизнь.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский высказал свою позицию по поводу возможного мира с Россией и рассказал о необходимых условиях для его достижения.
Читайте также: