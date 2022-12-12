Россияне в Беларуси перетягивают свою технику ближе к границе с Украиной: что известно

Первая колонна с техникой ВС РФ уже выдвинулась в сторону полигона в Брестской области.

Российские оккупанты, находящиеся в Беларуси под видом учений, перемещают военную технику в район Брестского полигона.

Об этом сообщает "Беларуски Гаюн".

По данным наблюдателей, оккупанты перевозят ближе к границе с Украиной 24 единицы военной техники, включая четыре трала с танками Т-80, минометную батарею, машины связи, инженерную технику.

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Военно-пропагандистские каналы объясняют движение техники началом очередного этапа боевого согласования так называемой совместной Региональной группировки войск (сил) ВС РФ и РБ.

В связи с этим они анонсировали движение колонн с военной техникой по дорогам страны и сообщается, что уже сегодня первая колонна с техникой ВС РФ выдвинулась из района полигона "Обуз-Лесновский" (Барановичский р-н., Брестская обл.) в сторону полигона "Брестский" ( Брестский р-н., Брестская обл.).

Следует заметить, что в Институте изучения войны считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в обозримом будущем.

Специалисты ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис об вероятности наступления Беларуси. Это планируемая информационная операция, чтобы прижать украинские силы к белорусской границе, чтобы не дать им усилить украинские операции в других частях фронта.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что вероятность наступления из Беларуси станет возможной, если там будет скапливаться количество российских войск с техникой и вооружением, и численность этой группировки перевалит за 30 тысяч. По его данным, в РБ фиксируется расположение около 10 тысяч российских военных.

Сам Лукашенко заявлял, что может привлечь 35-40 тыс. белорусских военных в войне против Украины, но "это не решит проблему".

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