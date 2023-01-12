Россияне в Беларуси проведут ряд учений: в Генштабе предупреждают об опасности

Угроза наступления с территории Беларуси будет сохраняться в течение года из-за того, что российские оккупанты будут проводить учения в РБ.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге.

Громов напомнил, что на территории Беларуси запланировано проведение обучения войск РБ и РФ под названием "Щит союза-2023". Кроме того, планируется провести маневры ВС России и Беларуси "Запад-2023".

По его словам, особенностью этих мер является то, что в обоих случаях на территории Беларуси будет развернута российская группировка войск, которая может быть использована для соответствующих действий.

"В течение текущего года потенциальная угроза наступления ВС РФ с территории Беларуси будет сохраняться. В настоящее время мер по формированию противником ударной группировки для возобновления наступательных действий с территории Республики Беларусь не наблюдается", — сказал он.

Также враг активизировал железнодорожные перевозки вдоль государственной границы Украины. По данным Генштаба, продолжается перемещение в Беларусь на восстановление боеспособности подразделений агрессора и перемещение из Беларуси подразделений ВС РФ, которые с октября 2022 года проходили боевое слаживание на полигонах.

Напомним, Алексей Громов также предупредил, что сейчас растет угроза российских ракетных и беспилотников из Беларуси. На территории соседней страны активно действует российская авиация.

Как сообщалось, в Ровенской области на границе с Беларусью активно строят защитные сооружения.

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