Россияне в Белгородской и Воронежской областях готовят резервы для отправки в Украину — Генштаб

Оккупанты пополняют "запасы живой силы", чтобы отправить воевать против украинцев.
Российские захватчики на территории приграничных с Украиной Белгородской и Воронежской областей готовят резервы, чтобы отправить на войну с Украиной.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 мая.
"На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления", — отметили в Генштабе.
Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты захватили село в Донецкой области.
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