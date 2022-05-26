Россияне в Белгородской и Воронежской областях готовят резервы для отправки в Украину — Генштаб

Россияне в Белгородской и Воронежской областях готовят резервы для отправки в Украину — Генштаб

Оккупанты пополняют "запасы живой силы", чтобы отправить воевать против украинцев.

Российские захватчики на территории приграничных с Украиной Белгородской и Воронежской областей готовят резервы, чтобы отправить на войну с Украиной.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 26 мая.

"На территории Белгородской и Воронежской областей противник продолжает подготовку резервов. Пополняет запасы с целью дальнейшего возобновления наступления", — отметили в Генштабе.

Ранее в Генштабе сообщили, что российские оккупанты захватили село в Донецкой области.

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