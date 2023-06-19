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Россияне в ближайшие дни могут усилить атаки дронами: детали от ВСУ

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Россияне в ближайшие дни могут усилить атаки дронами: детали от ВСУ

Россияне в ближайшие дни могут усилить удары беспилотниками по Украине. / Фото: Associated Press

РФ получит новую партию оружия из Ирана

Российские оккупационные войска могут в ближайшие дни усилить атаки ударными беспилотниками по Украине. РФ ждет поставки новой партии вооружения из Ирана.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"На данном этапе можем констатировать, что их (дронов – ред.) стало меньше, и использование их группами, более компактными, четыре-семь единиц. Это может быть связано с тем, что они ожидают обновления поставки. Снова, буквально за несколько дней будет усилена атака (Shahed — Ред.)", — сообщила представитель ВСУ.

По словам Гуменюк, в основном атаки дронами на юг Украины происходят с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщалось, военно-политический обозреватель Александр Коваленко информировал, что 18 июня в Москву прибыл очередной грузовой самолет Ил-76 из Тегерана. По всей вероятности, он доставил новую партию вооружения от режима аятолла для российских оккупантов.

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Дата публикации
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