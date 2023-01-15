Россияне в Днепре разбомбили дом украинского защитника, воюющего на Донбассе: его мать в больнице (фото)

Украинский защитник воевал в Донецкой области, а мама в это время была в доме в Днепре, который уничтожили оккупанты.

В Днепре во время ракетного террористического удара войск РФ по жилой многоэтажке пострадала мать защитника Украины, который воюет на Бахмутском направлении.

Об этом сам воин написал в Instagram.

В соцсети защитник опубликовал фотографии и видео его дома, написав: "Пока я воюю на Донбассе, решили мой дом уничтожить, пока там была мама, собака и кот".

Он рассказал, что его мать чудом выжила, но сейчас находится в больнице.

Дом воина уничтожили российская ракета / Фото: Фото из открытых источников

"Через 4 часа после взрыва, летя из Бахмута в Днепр, на этом видео я узнаю, что, скорее всего, чудом мама выжила, на кусочке кухни, единственном уцелевшем месте моей квартиры на 9 этаже, прижата плитой", — написал он в сообщения, к которому добавил видео разрушенной оккупантами многоэтажки.

Мама защитника Украины сейчас находится в больнице. / Фото: Фото из открытых источников

Напомним, в результате ракетного удара РФ пострадала девушка Анастасия, в сентябре потерявшая на войне любимого. Сейчас пострадавшая в больнице и хочет только одного, чтобы нашли ее родителей, которые, вероятнее всего, все еще находятся под завалами разбомбленного россиянами дома. Их судьба неизвестна.

Ракетный обстрел Днепра россиянами

Войска РФ разбомбили ракетой Х-22, наводимой на максимальную большую цель в РЛС, здание в Днепре в субботу, 14 января.

По последним данным, погиб 21 человек. Среди жертв – 1 ребенок.

Днем 15 января стало известно, что из-под завалов многоэтажки достали женщину.

В Днепре объявили трехдневный траур.

Известно, что приказал обстрелять жилой дом в Днепре командир 52-го гвардейского тяжелого бомбардировочного авиационного полка Олег Тимошин. Он же отдавал приказ разбомбить ТЦ в Кременчуге на Пасху, когда там было немало людей и никакой военной техники или военных.

Президент Владимир Зеленский пообещал возмездие за удар по жилому дому в Днепре.

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