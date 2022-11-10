Россияне в "ДНР" мобилизовали ученика: документы об окончании школы он получил, когда был на фронте

На территории временно оккупированной Донецкой области россияне мобилизовали в оккупационную армию школьника. Парня отправили сначала в Крым, а затем перебросили на Херсонщину.

Об этом пишет "Медуза".

Мать Наталья Гладких рассказала, что 25 февраля в их дом пришли представители так называемых "правоохранительных органов" фейковой "ДНР". Они требовали от ее сына Никиты прибыть в призывной пункт и угрожали уголовной ответственностью. Произошло это, несмотря на то, что ее 18-летний сын учился в школе.

После того, как жителя Донбасса мобилизовали, его отправили в оккупированный Крым, а затем перебросили в Херсонскую область. Женщина жалуется, что ее сын недоволен тем, что произошло, находится в плохом состоянии и жалуется, потому что видел смерть.

Документы об окончании школы он получил, когда был на фронте. В них говорится, что он окончил школу дистанционно, хотя женщина утверждает, что с 25 февраля ее сын не имел возможности учиться.

Мобилизация на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

Российские оккупанты еще в феврале 2022 года начали на территориях оккупированной Донетчины и Луганщины проводить массовую мобилизацию. Там прямо посреди улицы вылавливали мужчин и отправляли их на фронт. Местные сетовали, что их родных плохо экипировали и бросали на передовую как "пушечное мясо" для выявления позиций ВСУ.

29 сентября Главное управление разведки Минобороны сообщало, что на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей мобилизовано почти все мужское население.

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