Россияне в Донецкой области потеряли новейший дрон "Охотник": кто и почему сбил воздушную цель (видео)

В ходе испытаний россияне могли потерять контроль над этим летательным аппаратом.

В субботу, 5 октября, возле города Константиновки Донецкой области упали обломки новейшего российского ударно-разведывательного дрона "Охотник".

Как свидетельствует опубликованное в Сети видео, его сбил российский самолет, хотя причины этого не совсем ясны.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии "24 каналу" отметил, что российский пилот точно видел и четко понимал, по чему стреляет.

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“Скорее всего, дрон испытывали. По заявленным характеристикам его можно использовать как крупное мощное средство радиоэлектронной борьбы, чтобы подавлять работу ПВО. Возможно, россияне проводили эксперименты”, – предположил эксперт.

По его словам, во время испытаний россияне могли потерять контроль над этим летательным аппаратом, летевшим в сторону Украины. Его падение могло привести к тому, что в руки украинских специалистов попали бы российские технологии. Россияне этого испугались и сами сбили "Охотник".

Что известно о дроне "Охотник"

Тяжелый реактивный беспилотник С-70 "Охотник" может находиться на высоте до 10 километров и выполнять боевые задания.

Техническое задание на создание "Охотника" дали еще в 2012 году. Россияне хотели создать нечто похожее на американский MQ-9 Reaper. В конце января 2024 было сообщения о том, что беспилотники заканчивают финальные испытания и скоро может начаться их серийное производство.

“Началось ли оно – точно неизвестно, но говорилось о 3 – 5 прототипных единицах. Дрон достаточно мощный, по крайней мере, по анонсированным характеристикам. Он может практически сутки находиться в воздухе, нести боевую нагрузку, сбрасывать как планирующие авиабомбы, так и неуправляемые авиабомбы и ракеты”, – рассказал Александр Мусиенко.

В Донецкой области уничтожен российский беспилотник С-70 "Охотник"

Напомним, ранее появилось сообщение, что украинские Силы обороны сбили российский самолет в Донецкой области, обломки которого упали возле Константиновки. Впоследствии OSINT-специалисты сообщили, что на самом деле упал новейший российский стелс-БпЛА "Охотник", проходивший испытание.

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