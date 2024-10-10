Россияне в этом году не смогут вытеснить украинские войска из Курской области: эксперт назвал причину

В ближайшее время подразделения российской армии, пытающиеся вытеснить украинские войска из Курской области РФ, будут ощущать значительный снарядный голод. Причина заключается в поражении российского арсенала в Брянской области, на котором минувшей ночью и сегодняшним утром детонировали боеприпасы.

На это обратил внимание в среду, 9 октября, военный обозреватель Александр Коваленко в своем сообщении на Facebook.

По его словам, 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления в Брянской области поставлял боеприпасы калибра 152-мм и 122-мм прежде всего группе войск "Север", а точнее ее подгруппе — "Курск".

По подсчетам аналитика, Курская группировка, численностью до 40 тысяч человек, имеет на вооружении:

танки – до 150 ед.;

ББМ – около 500 ед.;

ствольная артиллерия – около 200 ед.;

РСЗО – до 100 ед.

"Если принять во внимание 67-й арсенал ГРАУ как отдельно взятый объект с наполнением в 20 тысяч тонн боеприпасов, то это примерно полтора-два месяца беспроблемного артиллерийского огня по 6 тысяч выстрелов в сутки именно 300 единицами артсистем", — подчеркнул Коваленко.

Как отметил аналитик, медленное продвижение российской армии в Курской области, которой в течение прошлого месяца удалось уменьшить контролируемую Силами обороны Украины территорию с 1245 км² до 1105 км², затормозится из-за неизбежного дефицита боекомплекта к артиллерии.

“Очевидно, что в октябре российские войска не возымеют абсолютно никакого успеха в вопросах возвращения контроля над Курской областью. В то время как они будут пытаться отгрызать куски от самого успешного для них направления Снагость-Любимовка, СОУ будут расширять зону контроля на других участках, чему будет способствовать снижение активности российской артиллерии.”, — отметил Коваленко.

Военный эксперт подчеркнул, что курская группировка российской армии, которую два месяца пытались усилить, на самом деле оказывается совсем не боеспособной на территории России. И из этого будут делать выводы не только в Генштабе ВСУ, но и в среде как наших партнеров, так и других геополитических игроков.

"Все эти факторы указывают на то, что ряд населенных пунктов и районных центров в Курской области, впервые за последние два десятилетия, встретят Новый год с поздравлениями от другого президента. При этом я совершенно не исключаю, что среди уже очевидных зон контроля и районных центров, которые будут встречать Новый год с новым президентом, на тот момент будут и новые районные центры”, — подытожил обозреватель.

Напомним, в ночь на 9 октября подразделения Сил обороны Украины атаковали 67-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны в Брянской области. На территории объекта, близ Карачево, произошли мощные взрывы.

В районе российского Ейска раздаются взрывы

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