Россияне в Харькове продолжают терроризировать мирное население: Синегубов доложил о ситуации в регионе 13 апреля

Россияне в Харькове продолжают терроризировать мирное население: Синегубов доложил о ситуации в регионе 13 апреля

Украинские защитники имеют успехи на Роганском и Дергачевском направлениях.

Харьков за сутки оккупанты обстреляли 53 раза. В то же время, Вооруженные Силы Украины продолжают держать позиции, оборону Харькова и области, укрепляя свое военное присутствие, резервы и вооружения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его данным, россияне продолжают терроризировать мирное население. За прошедшие сутки оккупационные войска нанесли примерно 53 удара с артиллерии и РСЗО. Вновь пострадали районы Алексеевки, ХТЗ, Одесской, аэропорта, Салтовки, Северной Салтовки, пострадал 602 микрорайон. Там было прямое попадание в 16-этажку.

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Всего за сутки пострадали 22 человека среди гражданского населения, из них 3 ребенка. К сожалению, врачи не смогли спасти 2-летнего мальчика, за жизнь которого боролись ночью. Погибли – 7 человек.

"Мы имеем значительные успехи — к сожалению, не обо всех мы вам можем сообщать — по Роганскому, Дергачевскому направлениям. Враг несет значительные потери по Изюмскому направлению — среди живой силы, среди своей бронированной техники. Это остается самой горячей точкой по территории области. Мы сделаем. все возможное, чтобы не пропустить оккупантов в Луганскую и Донецкую области через Изюмское направление", — рассказал Синегубов.

Напомним, российские войска продолжают обстрелы жилых массивов Харькова, Дергачев и Пятихаток.

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