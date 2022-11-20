Россияне в Харьковской области обстреляли жилой дом: под завалами могут быть люди

Российские террористы в воскресенье, 20 ноября, обстреляли жилой дом в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Поселок Шевченково, Купянский район — россияне снова обстреляли жилой дом. Под завалами могут быть люди. На месте происшествия работают ГСЧС", — сообщил Тимошенко.

Российские террористы продолжают обстреливать жилые дома и гражданскую инфраструктуру

Российские террористы с начала полномасштабной войны России против Украины обстреливают жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Так, в ночь на 17 ноября россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов на Вольнянщине. Там они попали в жилой дом, на месте трагедии погибли 9 человек.

19 ноября оккупанты обстреляли Краматорск. В результате очередных российских обстрелов повреждены 14 частных домов.

15 ноября российские террористы выпустили по Украине ориентировочно сто ракет, большинство из них удалось сбить. Оккупанты продолжают ракетный террор и признают, что хотят на зиму оставить украинцев без электричества и тепла, чтобы заставить ВСУ капитулировать.

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