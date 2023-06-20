Россияне в Херсоне обстреляли спасателей: один погибший, шестеро — в тяжелом состоянии

Российская террористическая армия во вторник, 20 июня, в Херсоне обстреляла спасателей, которые после затопления расчищали ил. На месте трагедии погиб один работник ГСЧС, еще шесть человек — в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Российская террористическая армия прицельно обстреляла украинских спасателей, убиравших улицы города после теракта на Каховской ГЭС.

"Российская армия обстреляла спасателей в Херсоне, которые расчищали ил. В результате артобстрела погиб 1 сотрудник ГСЧС, еще 7 сотрудников пострадали. Шесть находятся в тяжелом состоянии", — написал Ермак.

Напомним, российская армия утром 20 июня обстреляла Херсон. Оккупационные войска покрыли огнем жилые кварталы города. Есть погибший.

Также 19 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон. Загорелось не менее 10 маршрутных автобусов.

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