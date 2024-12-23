Россияне в Херсонской области имитируют наступление: эксперт о шансах окупантов форсировать реку

По мнению эксперта, у россиян есть около 300 лодок, на которых могут переправить не более полутора батальона тактической группы. Однако даже если им удастся высадиться, это не изменит обстановку на фронте.

Действия российских военных на Херсонском направлении выглядят как отвлекающий маневр, а не реальная попытка создать плацдарм для наступления.

Такое мнение высказал военный обозреватель, майор запаса Алексей Гетьман в эфире "Киев24".

"Шансов у россиян форсировать реку и сделать какой-то плацдарм практически нет, — заметил Гетьман. — Но попытки будут, ДРГ пытается заходить, увеличить количество артиллерийских обстрелов, по Херсону удары КАБами можно увидеть. Это все признаки того, что там готовятся наступательные действия".

По мнению эксперта, у россиян есть около 300 лодок, на которых могут переправить не больше полутора батальона тактической группы. Однако даже если им удастся высадиться, это не изменит ситуации на фронте.

"Есть информация о том, что много отказов среди россиян идти на эти штурмы, потому что они прекрасно понимают, что шансов у них остаться в живых почти нет", — отметил Гетьман.

Он также подчеркнул, что Россия не имеет возможности существенно увеличить количество своих войск на южном направлении.

“Они начали более активно проводить штурмовые действия. Мы исследовали, если армия РФ может присоединить к своим вооруженным силам непосредственно на линию фронта от 25 до 40 тысяч военнослужащих ежемесячно, то сейчас мы уничтожаем больше, чем максимальное количество того, что они могут добавить, поэтому баланс в любом случае отрицательный", — подытожил майор запаса.

Ранее стало известно, что готовность россиян к наступлению на правобережье Херсонщины даже выше, чем к операциям в Запорожье.