Россияне в Херсонской области сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров и местных

Российская террористическая армия в среду, 13 сентября, сбросила с дрона взрывчатку на местных и волонтеров в Херсонской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские террористы после обеда, 13 сентября, атаковали село Змиевка Бериславского района Херсонской области. Они сбросили на волонтеров из дрона взрывчатку.

Пострадали три человека — 54-летняя и 53-летний волонтеры и 68-летняя местная жительница. Их с многочисленными травмами госпитализировали. Медики оказывают помощь раненым.

Напомним, российская террористическая армия вечером, 12 сентября, массово обстреляла населенные пункты Херсонской области. Там есть потерпевшие.

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