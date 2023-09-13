Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне в Херсонской области сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров и местных

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
310
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне в Херсонской области сбросили с дрона взрывчатку на волонтеров и местных

Россияне из дрона атаковали Херсонщину / Фото: Минобороны Украины

Пострадавшие были госпитализированы.

Российская террористическая армия в среду, 13 сентября, сбросила с дрона взрывчатку на местных и волонтеров в Херсонской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российские террористы после обеда, 13 сентября, атаковали село Змиевка Бериславского района Херсонской области. Они сбросили на волонтеров из дрона взрывчатку.

Пострадали три человека — 54-летняя и 53-летний волонтеры и 68-летняя местная жительница. Их с многочисленными травмами госпитализировали. Медики оказывают помощь раненым.

Напомним, российская террористическая армия вечером, 12 сентября, массово обстреляла населенные пункты Херсонской области. Там есть потерпевшие.

Читайте также:

Массированная атака дронов по Одесщине: в Воздушных силах показали сбитие "Шахедов"

Массированная атака дронов по Одесщине: в Воздушных силах показали сбитие "Шахедов"

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
310
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация