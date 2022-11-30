Россияне в Херсонской области убили работников агрофирмы и девушку: их расстреляли, а затем взорвали дом

В селе Правдино Херсонской области обнаружили массовое захоронение работников одной из агрофирм и несовершеннолетней девушки. Дом, в котором были люди, россияне сначала обстреляли, а затем взорвали.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле 2022 года в доме находились работники фирмы, охранявшие вблизи села оросительные агрегаты, а также несовершеннолетняя девушка. Помещения российские оккупанты сначала обстреляли, а затем взорвали.

Фото: Офис генерального прокурора

Погибших похоронили у места трагедии, девушку – на местном кладбище. Во время эксгумации на телах жертв, в черепах, были пулевые ранения, на запястьях у еще двух – обнаружен веревка.

Фото: Офис генерального прокурора

"При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры продолжается досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Преступления России против украинцев

Российские террористы на оккупированных территориях совершают геноцид. Массовые захоронения обнаруживают почти во всех селах и городах, где были россияне – Бучи, Изюме и других населенных пунктах Украины.

На одном из мест массовых захоронений в Изюме специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих и 5 детей.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел в Изюме, видна рука убитого украинца, на которой одеты сине-желтые браслеты. Тело принадлежит украинскому защитнику Сергею Сове. Его президент Зеленский наградил званием "Героя Украины" посмертно.

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