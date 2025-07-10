Россияне в июне убили наибольшее количество гражданских украинцев с начала войны / © Associated Press

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Июнь 2025 стал самым кровавым месяцем для гражданского населения Украины за последние три года: 232 человека погибли и 1343 получили ранения.

Об этом говорится в новом докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), обнародованном сегодня.

Согласно отчету, в июне Российская Федерация в десять раз увеличила количество ракетных ударов и атак дронами по сравнению с июнем 2024 года. Практически ни один регион Украины не был в безопасности — жертвы зафиксированы, по меньшей мере, в 16 областях и в Киеве.

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«Страдания, которых мы не видели три года»

«Гражданское население по всей Украине сталкивается с такими страданиями, которых мы не видели уже более трех лет», — заявила глава ММПЧУ Даниэль Белль.

Она подчеркнула, что рост числа ракетных ударов дальнего радиуса действия и атак беспилотников привел к еще большему количеству смертей и разрушениям в отдаленных от линии фронта районах.

Июль также не принес облегчения. Во время ночной атаки 10 июля, направленной преимущественно на Киев, российские войска применили 397 дронов-камикадзе «Шахед» и дронов-приманок, а также 18 мощных ракет. В результате два человека погибли и по меньшей мере 16 получили ранения в столице.

«Дети ночуют не в кроватях, а в коридорах, подвалах или ванных комнатах, прикрывая уши руками, чтобы не слышно звуки сирен и взрывов. Такой опыт оставляет глубокие психологические травмы», — отметила Даниэль Белль.

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Рост жертв и изменение тактики

Статистика июня подтверждает общую негативную тенденцию: в первой половине 2025 года общее количество погибших и раненых гражданских составляет 6754 человека, что на 54 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года (4381 жертва). Число погибших возросло на 17%, а раненых — на 64%.

Основными факторами резкого роста числа жертв среди гражданского населения являются применение Россией мощных ракет дальнего радиуса действия и беспилотников по городским районам, повышенная разрушительная сила этих боеприпасов, а также растущее количество атак. Кроме того, все более широкое использование беспилотников ближнего радиуса действия имеет роковые последствия для общин, расположенных вблизи линии фронта.

«Во многих регионах ежедневная жизнь сводится к постоянному поиску укрытия. Во время массированных обстрелов люди часами остаются в укрытиях, а когда выходят, часто видят, что их дома или рабочие места были повреждены или разрушены. Этот цикл поиска укрытия и потерь превратился в суровую обыденность для многих общин», — отметила Даниэль Белль.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 г. ММПЧУ задокументировала по меньшей мере 13 580 погибших среди гражданского населения, в том числе 716 детей, а также 34 115 раненых гражданских лиц, в том числе 2173 ребенка.

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Напомним, массированные обстрелы некоторых украинских городов, вероятно, будут осуществляться Россией в ближайшее время с интервалом в 4 дня, а Киева — с промежутком неделю-полторы.