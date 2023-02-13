Россияне в Каховке придумали новый повод для репрессий: в ЦНС обратились к украинцам

Каждый украинец может зайти и запомнить чат-бот оккупантов.

Российские войска создали чат-бот, чтобы сторонники страны-агрессора РФ могли доносить на ее противников, в том числе партизан, во временно оккупированной Каховке, а захватчики таким образом хотят получить очередной повод для новых репрессий против граждан Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В ЦНС сообщили, что оккупанты в Херсонской области прекрасно осознают реальную степень их поддержки среди местных жителей. Поэтому они и дальше пытаются разыскивать входящих в подполье.

Так, российские военные похищают украинцев за любые выявленные "проявления нелояльности" относительно них.

Отмечается, что одним из механизмов обнаружения подполья для оккупантов становятся анонимные доносы. Для этого на временно увлеченных территориях создаются специальные чат-боты.

"Такой создали и для города Каховка, поэтому каждый житель Украины может зайти и запомнить его. Для этого необходимо перейти по ссылке", — призвали в ЦНС.

В Центре нацсопротивления напомнили, что ранее движение "Желтая лента" запустило собственный чат-бот "Разом", где можно узнать инструкции по распространению украинской символики на временно захваченных войсками РФ территориях Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы создали бот spektr_robot, с помощью которого собирают информацию об украинцах.

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