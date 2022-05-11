Россияне в Киевской области одновременно насиловали 16-летнюю беременную и ее 73-летнюю бабушку — Денисова

Россияне в Киевской области одновременно насиловали 16-летнюю беременную и ее 73-летнюю бабушку — Денисова

В Киевской области российские оккупанты одновременно насиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 73-летнюю бабушку.

После этого девушка потеряла своего ребенка. Жертвами оккупантов становятся также и мужчины.

Об этом в интервью Олесе Бацман рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Денисова рассказала, что оккупанты издеваются над детьми, пожилыми людьми и даже мужчинами. В частности, в Киевской области захватчики изнасиловали 45-летнего мужчину, который вышел из подвала за водой и наткнулся на россиян. После этого они жестоко избивали его и бросили умирать. К счастью, потерпевший выжил и обратился к правоохранителям.

Уполномоченная отметила, что многие случаи сексуального насилия остаются неизвестными, поскольку жертвы не всегда готовы рассказывать об этом.

Напомним, в Харьковской области оккупанты не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине.

Читайте также: