Россияне в Киевской области одновременно насиловали 16-летнюю беременную и ее 73-летнюю бабушку — Денисова

В Киевской области российские оккупанты одновременно насиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 73-летнюю бабушку.
После этого девушка потеряла своего ребенка. Жертвами оккупантов становятся также и мужчины.
Об этом в интервью Олесе Бацман рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Денисова рассказала, что оккупанты издеваются над детьми, пожилыми людьми и даже мужчинами. В частности, в Киевской области захватчики изнасиловали 45-летнего мужчину, который вышел из подвала за водой и наткнулся на россиян. После этого они жестоко избивали его и бросили умирать. К счастью, потерпевший выжил и обратился к правоохранителям.
Уполномоченная отметила, что многие случаи сексуального насилия остаются неизвестными, поскольку жертвы не всегда готовы рассказывать об этом.
Напомним, в Харьковской области оккупанты не выпускают людей на территорию, подконтрольную Украине.
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