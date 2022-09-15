Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения

Дата публикации
Просмотры
1961
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения

Фото: Кирилл Тимошенко / Facebook

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.

Россияне днем 15 сентября в очередной раз нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали по гидротехническим сооружениям.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“У нас еще раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно люди не пострадали. На месте ушибов работают спасатели и аварийные службы. Враг намеренно терроризирует нас бесконечными атаками. Но как бы трудно ни было, мы все одолеем”, — подчеркнул Валентин Резниченко.

Напомним, что россияне в Херсонской области массово грабят магазины и больницы.

Читайте также:

Променял шоу-биз и карьеру мирового уровня на армию: интервью с танцовщиком и моделью Назаром Грабаром

Променял шоу-биз и карьеру мирового уровня на армию: интервью с танцовщиком и моделью Назаром Грабаром

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация