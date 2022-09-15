Россияне в Кривом Роге снова попали ракетами в гидравлические сооружения

Оккупанты снова нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине.
Россияне днем 15 сентября в очередной раз нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали по гидротехническим сооружениям.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“У нас еще раз "прилеты" в Кривом Роге. Россияне снова попали ракетами по гидротехническим сооружениям. Предварительно люди не пострадали. На месте ушибов работают спасатели и аварийные службы. Враг намеренно терроризирует нас бесконечными атаками. Но как бы трудно ни было, мы все одолеем”, — подчеркнул Валентин Резниченко.
Напомним, что россияне в Херсонской области массово грабят магазины и больницы.
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