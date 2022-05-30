Россияне в Лимане разрушили современную велобазу со специализированной трассой BMX (фото)

Велокомплекс со специализированной трассой BMX в Лимане, уничтоженный оккупантами, был единственным в своем роде на всю Украину.

Оккупанты разрушили административное здание, значительные повреждения получили уникальные стартовая рампа и трасса BMX с трамплинами и виражами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Велокомплекс со специализированной трассой BMX был единственным в своем роде на всю Украину. Мы его строили более года в рамках президентской программы Большое строительство и открыли в сентябре прошлого года. Теперь этот комплекс стал еще одной "военной целью" российской армии", — сообщил Кириленко.

По его словам, в пятиэтажном общежитии, имеющем тренажерный зал с силовым и интерактивным оборудованием, медицинский и массажный кабинеты, конференц-зал, столовую и комнаты для проживания, выбиты окна и частично повреждена крыша.

"На 2022 год мы планировали провести здесь, по меньшей мере, два всеукраинских турнира и один международный. Эти планы уничтожила российская федерация. Мы непременно все восстановим и еще проведем в этом комплексе не один турнир. А россия за все заплатит. И поплатится!", — подчеркнул он. .

Напомним, оккупанты продолжают обстреливать Гуляйполе на Запорожье, разрушены более 50 объектов инфраструктуры (фото).

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