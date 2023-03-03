Россияне в Луганской области выключили банкоматы, чтобы лишить местное население выплат — Генштаб

На Луганщине так называемая оккупационная власть продолжает оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные группы.

Российские оккупанты в Луганской области отключили банкоматы и таким образом лишили местных любых социальных выплат и пенсий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности людей получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов. Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако, из-за такой организации, люди в основном физически не могут получить деньги", - говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему попытки ВСУ развивать свои наступательные действия на Луганском направлении пока "застопорились".

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