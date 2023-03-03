Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россияне в Луганской области выключили банкоматы, чтобы лишить местное население выплат — Генштаб

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
461
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россияне в Луганской области выключили банкоматы, чтобы лишить местное население выплат — Генштаб

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

На Луганщине так называемая оккупационная власть продолжает оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные группы.

Российские оккупанты в Луганской области отключили банкоматы и таким образом лишили местных любых социальных выплат и пенсий.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности людей получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов. Пенсионерам и другим категориям населения, нуждающимся в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако, из-за такой организации, люди в основном физически не могут получить деньги", - говорится в сообщении.

Напомним, военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему попытки ВСУ развивать свои наступательные действия на Луганском направлении пока "застопорились".

Читайте также:

Жизнь в оккупации: как живут украинцы в Симферополе

Жизнь в оккупации: как живут украинцы в Симферополе

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
461
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация