Россияне в Мариуполе строят "курортные бани", пока люди живут в разрушенных домах: горсовет показал фото

Россияне не перестают удивлять своими идеями. Так, в захваченном и полуразрушенном Мариуполе они решили строить курортные бани.

Российские оккупанты во временно захваченном и разрушенном Мариуполе решили построить два банных комплекса.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

"Захватчики определили свои приоритеты. Вместо того, чтобы восстанавливать разрушенное жилье мариупольцев, оккупанты строят два банных комплекса", — говорят в горсовете.

Бани в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

Один из них появится в Центральном районе – на Митрополитской улице. Там уже работают строители из Санкт-Петербурга. Еще один банный комплекс будет создан в Кальмиусском районе.

Бани в Мариуполе / Фото: Мариупольский горсовет

"В настоящее время тысячи мариупольских семей не имеют собственного жилья. Ведь его разрушили российские военные, и за полтора года оккупации не восстановили. При этом оккупанты строят дома в ипотеку и бани. Таким они видят "курортный" Мариуполь для россиян", — подчеркнули в горсовете Мариуполя.

Какая ситуация в Мариуполе сейчас

Ранее стало известно, что оккупанты в Мариуполе установили "секретные" светофоры. Их разместили за столбами, поэтому их для водителей совсем не видно.

Кроме того, мариупольцы вынуждены и дальше жить в аварийных квартирах без света, воды и газа. Они непригодны даже после так называемого "ремонта".

Как рассказали в горсовете, в доме по улице Новороссийска, 10 три подъезда сгорели во время российских обстрелов в марте 2022 года. Традиционно оккупанты пообещали ремонты квартир "под ключ". Но после так называемого ремонта квартиры так и остались непригодными для жизни.

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