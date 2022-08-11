Россияне в Мариуполе устраивают показательный арест "азовцев"

Российские оккупанты в Мариуполе инсценируют так называемые задержания бойцов "Азова".
Таким образом, россияне хотят создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.
Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.
"Так, вчера утром в районе Утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов" были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка. Но нет. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе", — написал Андрющенко.
Напомним, в Мариуполе оккупанты пристроили гранату к скамейке на детскую площадку.
Как сообщалось, в центре Мариуполя прогремел сильный взрыв.
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