Россияне в Мариуполе устраивают показательный арест "азовцев"

Таким образом, россияне хотят создать иллюзию "успешной" борьбы с украинским сопротивлением.

Об этом сообщает советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram.

"Так, вчера утром в районе Утреннего рынка на Левобережье был устроен показательный арест "азовцев". Двое мужчин, одетых в военную форму с шевронами полка "Азов" были "арестованы" без стрельбы и суеты. Так, чтобы увидело максимальное количество гражданских. Хорошая попытка. Но нет. Еще один факт использования украденной оккупантами формы полка "Азов" с базы в Урзуфе", — написал Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты пристроили гранату к скамейке на детскую площадку.

Как сообщалось, в центре Мариуполя прогремел сильный взрыв.

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