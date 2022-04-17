Россияне в Мелитополе украли из "Укрпочты" 3 млн грн: ведутся переговоры о возвращении

Деньги предназначались для выплаты пенсий, социальных выплат и зарплат мелитопольцев.
Российские оккупанты украли 3 млн грн из отделения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области.
Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает " Интерфакс-Украина".
Пока украинская сторона ведет переговоры с россиянами, чтобы вернуть эти деньги, которые предназначались для выплаты пенсий, социальных выплат и зарплат.
"Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же", — сказал Смилянский.
Ранее сообщалось, что из оккупированного Мелитополя оккупанты вывозили сельхозтехнику в направлении аннексированного Крыма.
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