Россияне в Мелитополе украли из "Укрпочты" 3 млн грн: ведутся переговоры о возвращении

Россияне в Мелитополе украли из "Укрпочты" 3 млн грн: ведутся переговоры о возвращении

Деньги предназначались для выплаты пенсий, социальных выплат и зарплат мелитопольцев.

Российские оккупанты украли 3 млн грн из отделения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области.

Об этом рассказал генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский, сообщает " Интерфакс-Украина".

Пока украинская сторона ведет переговоры с россиянами, чтобы вернуть эти деньги, которые предназначались для выплаты пенсий, социальных выплат и зарплат.

"Такая неприятная миссия, но она есть: ведем переговоры с оккупантами, чтобы вернуть эти средства. В прошлом месяце мы выплатили 95% пенсий в Мелитополе, и будет делать все, чтобы и в этом месяце было так же", — сказал Смилянский.

Ранее сообщалось, что из оккупированного Мелитополя оккупанты вывозили сельхозтехнику в направлении аннексированного Крыма.

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