ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
80
Время на прочтение
1 мин

Россияне в Мирнограде: группировка "Восток" уточнила ситуацию

В ОСУВ «Восток» официально опровергли дезинформацию о Мирнограде.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мирноград

Мирноград / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Громкое заявление о Мирнограде оказалось оговоркой. Спикер ОСУВ «Восток» перепутал город с Покровском во время прямого эфира. Силы обороны предоставили официальное уточнение ситуации в городе.

Об этом они написали на официальной странице.

В оперативно-стратегической группировке войск «Восток» выступили со срочным уточнением ситуации в населенном пункте Мирноград. Военные категорично заявили: враг в городе не находится.

Отмечается, что ситуация как в самом Мирнограде, так и в его окрестностях остается полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Причиной недоразумения стало заявление спикера группировки, сделанное накануне в эфире Национального телемарафона. Как объяснили в командовании, спикер «оговорился».

На самом деле, комментируя ситуацию, представитель имел в виду боевые действия и ситуацию в районе Покровска, а не Мирнограда.

Напомним, что, несмотря на заявления России, Покровск пока не находится в окружении, однако риск его потери в ноябре существенно вырос. Российские войска действуют южнее делящей город железной дороги и увеличивают присутствие пехотных групп, а окрестности Мирнограда также оказываются под влиянием оккупантов.

Дата публикации
Количество просмотров
80
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie