Россияне в Мирнограде: группировка "Восток" уточнила ситуацию

Мирноград / © Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Громкое заявление о Мирнограде оказалось оговоркой. Спикер ОСУВ «Восток» перепутал город с Покровском во время прямого эфира. Силы обороны предоставили официальное уточнение ситуации в городе.

Об этом они написали на официальной странице.

В оперативно-стратегической группировке войск «Восток» выступили со срочным уточнением ситуации в населенном пункте Мирноград. Военные категорично заявили: враг в городе не находится.

Отмечается, что ситуация как в самом Мирнограде, так и в его окрестностях остается полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Причиной недоразумения стало заявление спикера группировки, сделанное накануне в эфире Национального телемарафона. Как объяснили в командовании, спикер «оговорился».

На самом деле, комментируя ситуацию, представитель имел в виду боевые действия и ситуацию в районе Покровска, а не Мирнограда.

Напомним, что, несмотря на заявления России, Покровск пока не находится в окружении, однако риск его потери в ноябре существенно вырос. Российские войска действуют южнее делящей город железной дороги и увеличивают присутствие пехотных групп, а окрестности Мирнограда также оказываются под влиянием оккупантов.