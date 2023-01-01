Россияне в новогоднюю ночь повредили объект инфраструктуры в Киевской области: детали

Всю ночь на местах сбиваний работали экстренные службы.

Киевская область в новогоднюю ночь, 1 января, отбила атаку дронами-шахедами, по которым российские оккупанты целились в объекты энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

"Страна-террорист целилась в объекты энергетической инфраструктуры. По области было запущено около трех десятков беспилотников", — пишет Кулеба.

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Предварительно, никто из людей, к счастью, не пострадал. Но есть повреждение объекта инфраструктуры.

"Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы. Победим!", — подытожил он.

Напомним, Россия в новогоднюю ночь, 1 января, атаковала города Украины, в том числе Киев и Киевщину.

В столице и в области работала ПВО.

Над Украиной в новогоднюю ночь было уничтожено 45 ударных БПЛА.

В Киеве в Шевченковском районе обломок ракеты упал на автомобиль.

Также обломки сбитого вражеского дрона упали на спортивной площадке, где играют дети. На вражеском беспилотнике оккупанты оставили циничную надпись "с Новым годом".

Кроме того, на путях открытого участка "красной" линии метро утром 1 января были обнаружены посторонние предметы, похожие, по предварительной информации, на обломки ракеты.

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