В Нью-Йорке россияне ланцетом ударили по гражданским машинам. На сегодня известно 2 пострадавших.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Известно, что одному из пострадавших оторвало руку и ногу – он в критическом состоянии. Второй в менее тяжелом состоянии.

Отмечается, что пострадавшим оказали помощь бойцы 24 бригады имени короля Даниила.

Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке

Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке

Напомним, автомобиль Aurus главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) попал в ДТП в центре Москвы. Автомобиль патриарха врезался в другую машину.

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