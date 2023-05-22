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Россияне в Нью-Йорке ударили ланцетом ударили по гражданским машинам: есть пострадавшие (фото)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
658
Время на прочтение
1 мин
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Россияне в Нью-Йорке ударили ланцетом ударили по гражданским машинам: есть пострадавшие (фото)

Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке

Пострадавшим оказали помощь бойцы 24 бригады имени короля Даниила.

В Нью-Йорке россияне ланцетом ударили по гражданским машинам. На сегодня известно 2 пострадавших.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Известно, что одному из пострадавших оторвало руку и ногу – он в критическом состоянии. Второй в менее тяжелом состоянии.

Отмечается, что пострадавшим оказали помощь бойцы 24 бригады имени короля Даниила.

Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке / ©
Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке
Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке / ©
Россияне ударили ланцетом по машине гражданских в Нью-Йорке

Напомним, автомобиль Aurus главы Русской православной церкви патриарха Кирилла (Гундяева) попал в ДТП в центре Москвы. Автомобиль патриарха врезался в другую машину.

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Дата публикации
Просмотры
658
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