Россияне в очередной раз массированно обстреляли Херсонщину: какая ситуация

Россияне почти 50 раз обстреляли регион за минувшие сутки.

Российские оккупанты за минувшие сутки 49 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял по мирным населенным пунктам области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Об этом сообщил глава ОВА Херсонской области Ярослав Янушевич.

"Херсон враг атаковал 12 раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома. Вчера россияне убили 1 человека, 9 жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести. Среди раненых — 10-летний ребенок. Мальчика в среднем состоянии тяжести и множественными осколочными ранениями доставили в больницу. Ему оказали необходимую медпомощь", — написал он.

Напомним, 27 декабря российская армия обстреляла родильное отделение больницы в Херсоне и. В то время в медучреждении были 5 родивших женщин, никто не пострадал, потому что и медики, и пациенты находились в укрытии.

В Офисе президента отреагировали на террористическую атаку россиян. Руководитель ОП Андрей Ермак заверил, что ответственность понесут и те, кто отдал приказ, и выполнявшие его.

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