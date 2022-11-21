Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Российские оккупанты ночью 21 ноября обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине.
Россияне ночью 21 ноября обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Один человек получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, оккупанты ночью из артиллерии совершили обстрел города. Повреждения получили частные дома, автомобили и лодка. Один человек получил ранения. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.
“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны — ч.1 ст. 438 УК Украины”, — рассказали в прокуратуре области.
Напомним, что россияне днем также несколько раз обстреляли Херсон. Там есть попадание в гражданскую инфраструктуру.
Читайте также:
- "У них ехала крыша": сбежавший из РФ в Испанию оккупант рассказал о преступлениях русских солдат под Бучей
- "Врагу точно было невесело": под Мелитополем ВСУ "химарснули" базу оккупантов
- Польша готова разместить у границы с Украиной ПВО Patriot, которую предложила Германия