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Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
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Время на прочтение
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Россияне в очередной раз обстреляли Днепропетровщину: есть разрушения и пострадавшие (фото)

Российские оккупанты ночью 21 ноября обстреляли из артиллерии Никополь на Днепропетровщине.

Россияне ночью 21 ноября обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Один человек получил ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, оккупанты ночью из артиллерии совершили обстрел города. Повреждения получили частные дома, автомобили и лодка. Один человек получил ранения. Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют.

“При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны — ч.1 ст. 438 УК Украины”, — рассказали в прокуратуре области.

© Прокуратура Днепропетровской области
Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Напомним, что россияне днем также несколько раз обстреляли Херсон. Там есть попадание в гражданскую инфраструктуру.

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Дата публикации
Просмотры
441
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