Россияне в очередной раз обстреляли Херсон: что известно (фото)

В области была объявлена воздушная тревога.

Во вторник, 10 января, российские войска обстреляли Херсон. По предварительной информации, оккупанты применили ракеты С-300.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Он показал фото "прильтов". В частности, во дворе видна большая воронка. Кроме того, повреждена многоэтажка. В частности, квартиры людей остались без окон.

"Это "озеро" — воронка от взрыва. Прилет был за жилым массивом, никаких военных целей вблизи. Террористы", — говорится в сообщении.

Фото: Юрий Соболевский

К слову, в Херсонской области воздушная тревога была объявлена в 10:31. Она продолжалась до 10:58. В Сети появилась информация о взрывах, а затем и о "прилетах".

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты обстреляли 46 раз Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков. В результате российских обстрелов погибли два человека еще двое жителей Херсонщины получили ранения разной степени тяжести.

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