Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область: ранен ребенок, мужчине оторвало ногу

Российские оккупанты 20 января в очередной раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего ранен ребенок, а мужчине оторвало ногу.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Во время артиллерийской атаки поселка Антоновка получил ранения 15-летний мальчик. Из-за обстрела села Новая Дмитровка Александровского района пострадал мужчина – ему оторвало ногу.

"Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь", – подчеркнул глава ОВА.

Напомним, что после освобождения ВСУ Херсона оккупанты перебросили свои позиции на левый берег Днепра, откуда постоянно обстреливают деоккупированные населенные пункты. Враг откровенно терроризирует мирное население, атакуя дома, больницы, учебные заведения и другую гражданскую инфраструктуру.

Так, только за минувшие сутки, по данным ОВА, российские захватчики 90 раз обстреляли Херсонщину. Мирные населенные пункты области атаковали с артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Херсон российская армия обстреляла 19 раз – били по жилым кварталам города. Вражеские снаряды попали в жилые дома.

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