Россияне в очередной раз обстреляли Краматорск: что известно о последствиях

Россия снова обстреляла Краматорск, в результате чего пострадали люди. Это уже второе утро подряд, когда город подвергается атаке.

Об этом сообщили мэр Краматорска Александр Гончаренко и глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

Краматорск снова подвергся враждебному обстрелу, в результате чего есть пострадавшие и разрушения. Соответствующие службы работают над ликвидацией последствий. Обстрел снова попал в инфраструктурный объект.

Филашкин сообщил, что сейчас известно о четырех пострадавших: один из них оперирован из-за тяжелых ранений, двое получили легкие травмы и уже получили необходимую медицинскую помощь, а еще один человек не нуждается в медицинской помощи.

Напомним, 10 августа российская армия обстреляла Краматорск, погиб по меньшей мере один человек.

9 августа армия РФ целенаправленно атаковала супермаркет в Константиновке, в результате чего погибли 14 человек и ранены 44. 10 августа идентифицировали 5 из 8 неустановленных тел, среди них – три женщины и две девочки 2012 и 2014 годов рождения.

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